Из Ирака бегут главари ИГИЛ — генерал

Террористическая организация распадается под давлением международной коалиции, сказал Шагхати.
Об этом генерал-лейтенант Талиб Шагхати, командующий контртеррористическими войсками страны, рассказал в интервью Reuters, пишет Укринформ.
В то же время он подчеркнул, что группировка боевиков распадается под давлением международной коалиции.
"Наши разведывательные данные свидетельствуют, что лидеры ИГИЛ и их семьи бегут из Ирака", — отметил собеседник агентства.
Ранее западные СМИ писали, что в конце 2016 года на востоке и юге иракского Мосула (захвачен боевиками ИГИЛ, его пытаются освободить) военные страны и силы международной коалиции уничтожили 97 террористов.