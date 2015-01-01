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Из Ирака бегут главари ИГИЛ — генерал

Сегодня, 11:07

Террористическая организация распадается под давлением международной коалиции, сказал Шагхати.

исламисты, ИГИЛ
Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters
Ирак срочно покидают главари террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) вместе со своими семьями.

Об этом генерал-лейтенант Талиб Шагхати, командующий контртеррористическими войсками страны, рассказал в интервью Reuters, пишет Укринформ.

В то же время он подчеркнул, что группировка боевиков распадается под давлением международной коалиции.

"Наши разведывательные данные свидетельствуют, что лидеры ИГИЛ и их семьи бегут из Ирака", — отметил собеседник агентства.

Ранее западные СМИ писали, что в конце 2016 года на востоке и юге иракского Мосула (захвачен боевиками ИГИЛ, его пытаются освободить) военные страны и силы международной коалиции уничтожили 97 террористов.

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