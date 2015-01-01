Из Ирака бегут главари ИГИЛ — генерал

Террористическая организация распадается под давлением международной коалиции, сказал Шагхати.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters

Ирак срочно покидают главари террористической организации(ИГИЛ) вместе со своими семьями.

Об этом генерал-лейтенант Талиб Шагхати, командующий контртеррористическими войсками страны, рассказал в интервью Reuters, пишет Укринформ.

В то же время он подчеркнул, что группировка боевиков распадается под давлением международной коалиции.

"Наши разведывательные данные свидетельствуют, что лидеры ИГИЛ и их семьи бегут из Ирака", — отметил собеседник агентства.

Ранее западные СМИ писали, что в конце 2016 года на востоке и юге иракского Мосула (захвачен боевиками ИГИЛ, его пытаются освободить) военные страны и силы международной коалиции уничтожили 97 террористов.