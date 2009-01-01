Из Крыма в Сирию отправился российский фрегат — западные СМИ

Корабль до отплытия якобы находился в морском порту Севастополя.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца, пишет Укринформ.
По его данным, корабль находился возле сирийских берегов в ноябре 2016-го, нанес удар крылатыми ракетами якобы по позициям террористического "Исламского государства".
"Более детальную информацию собеседник западного агентства не предоставил… он был очевидцем того, как фрегат покинул причал в морском порту Севастополя", — отметили журналисты.
Ранее начальник генштаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что президент государства Владимир Путин сократил группировку войск в Сирии. Позже российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинул сирийские берега.