Из Крыма в Сирию отправился российский фрегат — западные СМИ

Корабль до отплытия якобы находился в морском порту Севастополя.

Российский фрегат Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 27 февраля, вфрегат страны "Адмирал Григорович" покинул порт Севастополя и отправился в Средиземное море, где присоединится к военно-морским силам, развернутым возле побережья Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца, пишет Укринформ.

По его данным, корабль находился возле сирийских берегов в ноябре 2016-го, нанес удар крылатыми ракетами якобы по позициям террористического "Исламского государства".

"Более детальную информацию собеседник западного агентства не предоставил… он был очевидцем того, как фрегат покинул причал в морском порту Севастополя", — отметили журналисты.

Ранее начальник генштаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что президент государства Владимир Путин сократил группировку войск в Сирии. Позже российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинул сирийские берега.