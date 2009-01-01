Из Молдовы депортировали любителей "русского мира", ехавших в Приднестровье

Также из Молдовы выслали членов делегации Южной Осетии.

Любители "русского мира" не доехали до ПМР point.md

Пограничники Молдовы запретили въезд на территорию страны членам делегации из России и Южной Осетии, которые направлялись в Приднестровье

Об этом идет речь в сообщении "МИД" непризнанной республики.

Отмечается, что из Молдовы депортировали президента коллегии военных экспертов России, почетного председателя Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадетов России" Александра Владимирова.

Также из страны выслали членов делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации главы Южной Осетии Игорем Козаевым и помощником исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволодом Железновым.

"Действия представителей Республики Молдова свидетельствуют об очередном витке применения Кишиневом механизмов фильтрации иностранных гостей, следующих в Приднестровье", — заявили в "МИД" непризнанной республики.

Ранее Молдова обращалась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

Напомним, ранее профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал на чате в "Главреде", что пророссийский анклав — т.наз. "Приднестровская молдавская республика", влияет на стабильность в соседствующих с ним областях Украины.