Из Норвегии за пьяную аварию могут выслать российского дипломата

Полиция сообщила, что россиянин работал офицером разведки в посольстве России в Осло.

Посольство России в Осло. В Норвегии пьяный российский дипломат столкнулся с припаркованным автомобилем в Осло.

Инцидент произошел несколько недель назад, предположительно в ночь на 30 сентября, сообщает Views and News from Norway.

Газета VG сообщила, что автомобиль с дипломатическими номерами врезался в припаркованную машину. По информации полиции, прибывшей на место аварии, водитель описывался как "явно пьяный" и при этом не держался на ногах.

Он пытался скрыться с места ДТП, но его удалось задержать. Также сообщается, что водитель отказался сотрудничать с полицией и проходить тест на алкоголь.

Полиция сообщила, что россиянин работал офицером разведки в посольстве России в Осло, пишет издание.

Открыто уголовное производство, однако дипломатический иммунитет не позволяет привлечь россиянина к ответственности.

МИД Норвегии намерен вызвать представителей российского посольства для обсуждения инцидента. Дипломату может грозить высылка из страны за такой поступок.

Также отмечается, что в российском диппредставительстве инцидент не комментируют.

Напомним, в июле 2017 года под Киевом в районе Бортничей полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами.

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