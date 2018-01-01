"Из солидарности". Страны мира массово высылают российских дипломатов (обновляется)

Всего готовятся выслать представителей МИД РФ около 20 стран.
Правительство Великобритании убеждено, что за отравлением стоит Россия. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
Королевство в середине марта выслало со своей территории 23 российских дипломата. Теперь к нему присоединяются другие страны. Среди объявивших о мерах находятся:
Страна: Польша
Сколько высылает: 4 дипломата
Страна: Эстония
Сколько высылает: 1 военный аташе
Страна: Литва
Сколько высылает: 3 дипломата
Страна: Латвия
Сколько высылает: 1 дипломат, 1 сотрудник компании "Аэрофлот"
Страна: Франция
Сколько высылает: 4 дипломата
Страна: США
Сколько высылает: 48 дипломатов, 12 сотрудников миссии ООН
Что закроют: консульство РФ в Сиэтле
Страна: Украина
Сколько высылает: 13 дипломатов
Страна: Италия
Сколько высылает: 2 дипломата
Страна: Канада
Сколько высылает: 4 дипломата
24 марта британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов. В российском МИД заявили, что намерены придерживаться в этом вопросе принципа симметричности.