"Из солидарности". Страны мира массово высылают российских дипломатов (обновляется)

Всего готовятся выслать представителей МИД РФ около 20 стран.

Фото: Reuters

Европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочки.

Правительство Великобритании убеждено, что за отравлением стоит Россия. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

Королевство в середине марта выслало со своей территории 23 российских дипломата. Теперь к нему присоединяются другие страны. Среди объявивших о мерах находятся:

Страна: Польша

Сколько высылает: 4 дипломата

Страна: Эстония

Сколько высылает: 1 военный аташе



Страна: Литва

Сколько высылает: 3 дипломата

Страна: Латвия

Сколько высылает: 1 дипломат, 1 сотрудник компании "Аэрофлот"

Страна: Франция

Сколько высылает: 4 дипломата

Страна: США

Сколько высылает: 48 дипломатов, 12 сотрудников миссии ООН

Что закроют: консульство РФ в Сиэтле

Страна: Украина

Сколько высылает: 13 дипломатов

Страна: Италия

Сколько высылает: 2 дипломата

Страна: Канада

Сколько высылает: 4 дипломата

24 марта британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов. В российском МИД заявили, что намерены придерживаться в этом вопросе принципа симметричности.