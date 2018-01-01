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"Из солидарности". Страны мира массово высылают российских дипломатов (обновляется)

Сегодня, 16:56

Всего готовятся выслать представителей МИД РФ около 20 стран.

дипломаты
Фото: Reuters
Европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочки.

Правительство Великобритании убеждено, что за отравлением стоит Россия. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

Королевство в середине марта выслало со своей территории 23 российских дипломата. Теперь к нему присоединяются другие страны. Среди объявивших о мерах находятся:

Страна: Польша
Сколько высылает: 4 дипломата

Страна: Эстония
Сколько высылает: 1 военный аташе

Страна: Литва
Сколько высылает: 3 дипломата

Страна: Латвия
Сколько высылает: 1 дипломат, 1 сотрудник компании "Аэрофлот"

Страна: Франция
Сколько высылает: 4 дипломата

Страна: США
Сколько высылает: 48 дипломатов, 12 сотрудников миссии ООН
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Страна: Украина
Сколько высылает: 13 дипломатов

Страна: Италия
Сколько высылает: 2 дипломата

Страна: Канада
Сколько высылает: 4 дипломата

24 марта британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов. В российском МИД заявили, что намерены придерживаться в этом вопросе принципа симметричности.
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Сергей Скрипаль, дипломаты, высылка дипломатов, дипломаты РФ, США, Великобритания, Россия, Польша, Эстоний, Литва, Латвия, Франция, Украина
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