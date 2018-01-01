Из-за газопровода может вспыхнуть большая российско-украинской война - премьер Польши

Строительство "Северного потока-2" может стать причиной обострения конфликта, предупрелил Матеуш Моравецкий.

фото: Deutsche Welle

"Россия сможет в любой момент обострить конфликт, сможет атаковать всю страну. "Северный поток-2" — шаг в этом направлении", — цитирует Моравецкого немецкий еженедельник Die Welt.

Глава польского Кабмина добавил, что СП-2 создает новые ненужные очаги напряжения.

"Проще говоря, "Северный поток-2" является ненужным, вредным и разделяющим западное общество [проектом]", — подчеркнул польский министр.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что Украина теряет последние возможности, чтобы держать на контроле ситуацию со строительством "Северного потока-2" в Германии.

Напомним, строительство российского газопровода в обход Украины будет иметь для страны серьезные экономические последствия. По информации немецкого издания Deutschlandfunk, Украина потеряет более 100 млрд гривен чистой прибыли.