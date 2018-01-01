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"Избивали молча". В Херсоне напали на журналиста, фото пострадавшего

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Никитенко < >
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1 / 4 В Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко (facebook.com/sergij.nikitenko)

Активист сообщил, что злоумышленники поджидали его возле стоянки.

Никитенко
В Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко facebook.com/sergij.nikitenko
В Херсоне двое неизвестных напали на местного журналиста и активиста общественной организации "Чесно" Сергея Никитенко.

Злоумышленники "избивали молча", написал пострадавший на своей странице в Facebook.

"Нападавшие — двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции", — отметил он.

Активист связывает избиение исключительно со своей профессиональной деятельностью. "Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", — добавил журналист.

Ранее известный украинский продюсер Александр Ягольник сообщил, что в Киеве ночью на него напала "вата с ножом", он получил ранение и поехал в больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Херсон, Сергей Никитенко, избиение, нападение
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