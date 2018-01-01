Издатель Forbes и экс-совладелец Yota. Собчак обнародовала имена спонсоров предвыборной кампании

Всего в ее избирательный фонд поступило 104 миллиона рублей.

Кампанию Ксении Собчак финансируют медиамагнаты и бизнесмены Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала главных спонсоров своей предвыборной кампании.

Она стала первым претендентом на президентское кресло в истории России, публично огласившим имена жертводателей. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По информации издания, в России нет необходимости раскрывать имена спонсоров, закон обязует обнародовать перечисления от юридических лиц и количество физических лиц, перечисливших в фонд больше 20 тысяч рублей, что эквивалентно 350 долларам.

Впрочем, Собчак как раз назвала только имена, а не суммы пожертвований. По ее словам, возникли юридические сложности при официальном оформлении. Однако известна общая сумма – 104 миллиона рублей, что равно 1,84 миллиона долларов.

На пресс-конференции 20 февраля телеведущая и кандидат отметила, что одним из крупнейших спонсоров ее кампании является бывший совладелец производителя мобильных устройств Yota Devices Сергей Адоньев. Его состояние, по данным рейтинга Forbes богатейших бизнесменов России, оценивается в 800 млн долларов.

О финансовой поддержке Собчак публично заявил президент издательского дома ACMG (Forbes, L'Officiel, SNC, OK!) Александр Федотов. Он утверждал, что телеведущая попросила его о помощи в августе 2017 года, и он ответил согласием.

Третьим публично известным спонсором предвыборной кампании Собчак стал владелец крупной транспортной компанией "Онего Шипинг" Александр Росляков. Из-за переговоров с ним телеведущая летала на Бали. Росляков стал знаменит после того, как принял участие в телешоу "Секретный миллионер" на телеканале "Пятница". Для съемок он пять дней провел в городе Владимир без жилья и денег, прося помощи у местных жителей. Затем он подарил тем, кто его приютил, квартиры и деньги.

Напомним, ранее Ксения Собчак обратилась в Верховный суд РФ с прошением об отмене кандидатской регистрации действующего российского президента Владимира Путина.