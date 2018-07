Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами (видео)

За последние сутки с территории Сектора Газа, подконтрольного палестинскому движению "ХАМАС", по Израилю выпустили более 90 ракет и минометных мин.

"Это наша реальность: менее чем за 24 часа по Израилю было выпущено 90 ракет и минометных снарядов", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

По сообщениям полиции Израиля, в результате обстрелов на юге Израиля в городе Сдерот пострадали трое мирных жителей: один получил легкие ранения и двое - средние.

This is our reality: 90 rockets and mortar shells fired at Israel in less than 24 hours pic.twitter.com/tMZAeEgj75

Позднее на аккаунте ЦАХАЛа появилось видео ответного авиаудара Как отмечает израильская армия, бомбардировки прошли по военным позициям палестинских националистов из "ХАМАСа".

Moments ago, IDF fighter jets struck a high-rise building in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza. The building was a Hamas training facility. A tunnel was dug under the building & used for underground warfare training. This tunnel is part of a Hamas terror tunnel network pic.twitter.com/M3C53RKMaC