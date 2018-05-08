Израиль начал призыв резервистов из-за угрозы нападения Ирана

Израильские военные заметили активность противника со стороны Сирии.
"Солдаты-резервисты призываются, в соответствии с потребностями", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, отказавшись от дополнительных комментариев.
По данным израильских военных, была зафиксирована "необычная активность" иранских сил в Сирии. Вооруженные силы страны демонстрируют полную готовность в случае атаки: на Голанских высотах развернуты системы ПВО и открыты бомбоубежища.
Как известно, Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.
Напомним, официальный Тегеран заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона. Это решение поддержали лидеры Франции и Евросоюза.
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