Израиль начал призыв резервистов из-за угрозы нападения Ирана

Израильские военные заметили активность противника со стороны Сирии.

Израиль начал призыв резервистов Reuters

В Израиле военные начали ограниченный призыв резервистов, поскольку поступила информация об угрозе вооруженной атаки Ирана со стороны Сирии.

"Солдаты-резервисты призываются, в соответствии с потребностями", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, отказавшись от дополнительных комментариев.

По данным израильских военных, была зафиксирована "необычная активность" иранских сил в Сирии. Вооруженные силы страны демонстрируют полную готовность в случае атаки: на Голанских высотах развернуты системы ПВО и открыты бомбоубежища.

Как известно, Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.

Напомним, официальный Тегеран заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона. Это решение поддержали лидеры Франции и Евросоюза.

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