Израиль сбил самолет армии Асада: фото и видео

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1 / 2 Израиль сбил самолет сирийской армии (Reuters)

Израильтяне применили против истребителя модели "Сухой" систему ПВО "Пэтриот".

Во вторник, 24 июля, военные Израиля сбили самолет сирийской армии, который вторгся на два километра в израильское воздушное пространство, судьба пилотов неизвестна.

При этом израильтяне применили против истребителя модели "Сухой" систему ПВО "Пэтриот" сообщает Haaretz со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

Сирийский самолет был взят под наблюдение, когда вошел в воздушное пространство Израиля. После этого самолету выпустили две ракеты, после чего истребитель был сбит.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии в результате крушения российского истребителя Су-30СМ погибли два пилота.

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