Израильский обстрел под Дамаском. Западные СМИ рассказали, как Путин и Нетаньяху "скрестили шпаги"

В Израиле считают, что "Хезболла" уже сейчас получает указания из Москвы, пишет Neue Zuercher Zeitung.

Самолет израильских ВВС EPA/UPG

Несмотря на договоренности, присутствие русских в Сирии непосредственно влияет на безоговорочно самые сильные ВВС во всем восточном Средиземноморье.

Об этом идет речь в материале "Путин и Нетаньяху скрестили шпаги" на Neue Zuercher Zeitung, перевод которого публикует inosmi.ru.

"Несколько дней назад сирийские официальные СМИ сообщили, что Израиль атаковал военный аэродром под Дамаском. При этом был нанесен материальный урон, но человеческих жертв удалось избежать. Предположительно, целью данной операции было оказать поддержку действующим на территории Сирии суннитским "террористическим группировкам" и поднять их моральный дух. В Израиле эту атаку, как водится, оставили без комментариев", — говорится в статье.

"Поначалу новость показалась вполне рутинной — ведь Израиль постоянно обстреливает лагеря, позиции и конвои группировки "Хезболла". Однако удар по Дамаску не был обычным, потому что при этом были использованы не боевые самолеты, а ракеты "земля-земля". Почему Израиль сделал выбор в пользу этого дорогостоящего варианта? Ведь бомбы имеют меньшую точность, но при этом стоят дешевле ракет. До сих пор для таких ударов почти всегда применялись самолеты.

Военные эксперты предполагают, что выбор в пользу ракет был сделан из-за русских. Влияние Москвы на регион растет изо дня в день. В конце лета русские начали операцию по усилению своих систем ПВО водного базирования в порту Тартус ракетами "земля-воздух" типа С-300 и С-400. Их радиус действия достигает 380 километров, так что они покрывают не только западную часть Сирии и всю территорию Ливана, но и значительную часть Израиля. Если бы в воздух поднялись израильские самолеты с целью атаки на аэропорт под Дамаском, то они с большой вероятностью были бы замечены. Русские предупредили бы об этом своих сирийских союзников, а те обязательно постарались бы сбить израильские самолеты. Это означало бы непосредственное вмешательство России в этот двусторонний конфликт. И тем самым возник бы риск большой напряженности между Москвой и Израилем", — пишет автор.

"Судя по всему, русские принимают участие в этой игре израильтян. Москва сохранила молчание и никак не прокомментировала израильскую атаку на сирийский аэродром. По сути, русские позволили израильтянам бомбардировать своих союзников из "Хезболлы". Что же касается долгосрочных планов русских, то они неизвестны никому, в том числе и Израилю. Слова Путина не значат ничего. В марте прошлого года он распорядился начать отвод российских сил из Сирии, потому что операция в этой стране в значительной степени достигла своих целей. Однако между делом об этом все уже успели позабыть. В Иерусалиме не сомневаются, что глава Кремля имеет большие амбиции. Военные специалисты утверждают, что войска Асада, взявшие при поддержке со стороны России под свой контроль Алеппо, собираются захватить и провинцию Идлиб. После этого решится, что будет с Ливаном. Израильтянам понятно, что русские собираются с помощью Асада расширить собственную сферу влияния на весь регион и, в особенности, на Ливан", — сказано в материале.

"В Израиле считают, что "Хезболла" уже сейчас получает указания из Москвы. С большим напряжением в штаб-квартире израильских вооруженных сил в Тель-Авиве смотрели недавнее выступление шейха Хассана Насраллы (Hassan Nasrallah). Командир "Хезболлы" казался рассеянным и подавленным. Он ни разу не упомянул об израильской атаке на аэродром под Дамаском и даже воздержался от оскорблений в адрес Нетаньяху, Либермана или главы израильского генштаба Гади Эйзенкота (Gadi Eisenkot). Всего несколько месяцев назад он не мог отказать себе в этом удовольствии. В Израиле поняли: если Путин молчит, то и Насралле приходится придерживать язык", — подчеркивается в статье.

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