Известный стриптизер рассказал об "упорных" тренировках Марии Захаровой

Также к Глушко в зал ходят Сергей Рост и Карина Зверева.

Мария Захарова работает в спортзале со стриптизером. Instagram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тренируется у Сергея Глушко, больше известного, как стриптизер Тарзан и по совместительству муж певицы Наташи Королевой.

Об индивидуальных тренировках с правой рукой МИД РФ Сергея Лаврова Глушко рассказал сам.

"Нечасто, но приходит Мария Захарова. Занимается исключительно со мной. Очень упорно. Я даже предупреждал: "Мария, если тяжело, вы скажите. Я же должен ориентироваться, какие нагрузки давать". А она как боец, все терпит", – цитирует Тарзана StarHit.

Также, по его словам, к нему в зал ходят Сергей Рост и Карина Зверева.

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