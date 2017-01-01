Извращенная духовность. В России священник РПЦ получил многолетний срок за педофилию

Следствием было доказано, что свои преступления священнослужитель совершал как в России, так и за ее пределами.

Священник Глеб Грозовский ТАСС

В Российской Федерации священника Русской православной церкви Глеба Грозовского суд признал виновным в педофилии и приговорил к 14 годам тюремного заключения.

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Следкома РФ.

Согласно материалам дела, еще летом 2009 года Глеб Грозовский, находясь в православном детском лагере, расположенном в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки "с особым цинизмом действия сексуального характера, используя беспомощное состояние потерпевшей".

Позднее, в июне 2013-го, уже в лагере православного детско-юношеского клуба в пределах Греции, в апартаментах, где проживали две несовершеннолетние, он также совершил "иные действия сексуального характера". Вскоре Грозовский был объявлен в международный розыск. 21 сентября 2014-го, на основании запроса об экстрадиции, его задержали правоохранители Израили и заключили под стражу. 7 сентября 2016-го Грозовского экстрадировали в Россию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известного российского актера подозревают в педофилии.