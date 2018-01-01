К 2100 году в Африке вымрет половина всех видов животных — исследование ООН

Главная проблема для биоразнообразия — изменение климата.

В Африке вымрет половина видов животных natworld.info

Биоразнообразие в мире существенно сократится уже к 2050 году, говорится в опубликованном докладе экспертов ООН

Документ освещает угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Главная проблема для биоразнообразия — изменение климата, сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. До 2048 года в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный лов будет продолжаться в таком же темпе. К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхания африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений.

Ситуация ухудшится из-за роста населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиардов до 2,5 миллиардов человек.

Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

Напомним, ранее сообщалось, что в кенийском заповеднике умер последний в мире белый носорог-самец по кличке Судан.