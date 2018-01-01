К Сирии вылетел британский самолет управления нанесением ударов — СМИ

Вчера вечером борт зафиксировали на востоке от греческого острова Крит.

В Британии с авиабазы к Сирии вылетел самолет Sentinel R1, узнали журналисты Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 12 апреля, в Великобритании с авиабазы Уоддингтон вылетел самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 (бортовой номер ZJ690) британских королевских военно-воздушных сил.

Воздушное судно взяло курс на Восточное Средиземноморье к берегам Сирии, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По данным агентства, около 18:00 борт был зафиксирован на востоке от греческого острова Крит.

"Пока неясно, осуществлял ли он только перелет на британскую авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара", — отметило агентство.

Британия с четверга закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем вблизи своей базы Акротири в связи с предстоящим "увеличением военной активности".

Ранее западные СМИ писали, что британские ВВС и флот готовятся к нанесению ударов по Сирии, на военной базе на Кипре в полную боеготовность приведены британские самолеты, развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Британии Акротири.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.