Кадырова выгнали из Facebook и Instagram. Он анонсировал запуск чеченской соцсети

Глава Чечни утверждает, что новая соцсеть "ни в чем не уступает заморским".

Рамзана Кадырова больше нет в Instagram и Facebook Reuters

Глава Чечни (входит в состав Российской Федерации) Рамзан Кадыров пожаловался, что соцсети Instagram и Facebook заблокировали его аккаунты.

Администраторы "не подумали о четырех миллионах подписчиков", написал лидер республики в своем аккаунте в Twitter.

Также чиновник у себя в Telegram поделился информацией, что в Чечне в стадии тестирования находится новая соцсеть — @Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским" и анонсировал ее запуск.

По словам чеченского лидера, "она начнет функционировать после Нового года". "В ночь на субботу (23 декабря — Ред.) исчезла моя страница в Instagram… От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть", — утверждает глава Чечни.

#Instagram и #Facebook заблокировали мои аккаунты. При этом они не подумали о четырёх миллионах подписчиков. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) December 23, 2017





Ранее сообщалось, что США внесли в "список Магнитского" еще пятерых россиян, включая Рамзана Кадырова. Фигурантам перечня запрещается въезд в Штаты, кроме того, все их активы, если они есть на территории страны, замораживаются.