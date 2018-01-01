"Как единорог". В Австралии девочка со "стеклянными волосами" полюбила свою индивидуальность, фото

Благодаря отношению близких малышка гордится уникальной особенностью.

Шила Мэдисон не стесняется своей уникальности Фото: Instagram/shilahmadison

7-летняя Шила Мэдисон из австралийского Мельбурна имеет уникальное генетическое заболевание "синдром нечесаных волос", которое называют "стеклянные волосы".

Таких людей, как Шила, всего около сотни в мире, пишет today.com.

По данным Национального института здоровья США, при этом заболевании волосы растут очень светлыми, сухими и ломкими. Они не направлены вниз, а торчат из кожи головы в нескольких направлениях, формируя беспорядок.

Мама девочки Селеста Калверт-Йен говорит, что ребенок родился с обычным пушком, но с трех месяцев волосы начали меняться. Шила заметила, что она отличается от других детей примерно в возрасте четырех лет, когда внимание со стороны сверстников и взрослых уже невозможно было скрыть. Люди иногда без разрешения касаются ее волос, озвучивают оскорбительные и грубые комментарии.

Однако друзья и семья постоянно повторяют малышке, что ее прическа неповторима и красива, поэтому ребенок полюбил свою уникальность.

"Шила, когда была маленькая, часто говорила нам, что она, как единорог: очень особенная и уникальная. Это трогало до слез", - говорит женщина.

Теперь, когда родители девочки знают о синдроме, они активно рассказывают об этой оригинальной уникальности другим.

"Большинство людей склонны считать, что мы шутим, но мы говорим: просто погуглите, и вы увидите это ", - уточняет Селеста.

Утренние расчесывания продолжаются в этой семье, как правило, 10-20 минут. Хвостики, бантики и заколки Шила редко использует, потому что они дополнительно травмируют кожу.

Врачи говорят, что со временем состояние волос девочки должно улучшиться, и, возможно, даже станет совсем нормальным в подростковом возрасте. Сейчас семья начала демонстрировать свой опыт через посты в сети Instagram, чтобы поделиться тем, насколько особенной является жизнь с "синдромом нечесаных волос".

"Шила уже не чувствует себя одиноко или изолированно, и за это мы очень благодарны, - говорит ее мама. – В мире есть другие люди, такие как она, и теперь наша дочь это знает".

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