"Как новый Мавроди". ФСБ организовала блокировки Telegram из-за криптовалюты Дурова - СМИ

Если верить российским журналистам, то весь шабаш и свистопляска, которые развернулись вокруг мессенджера в России, имеют весьма прозаические причины.

Фотоколлаж InvestFuture на территории РФ начались из-за планов его основателя и руководителя Павла Дурова запустить собственную криптовалюту.

Тако сообщение во вторник, 20 апреля, опубликовал портал "РБК" со ссылкой на собственные источники среди сотрудников ФСБ. В частности, в среду, 18 апреля, сотрудник 12-го центра данной спецслужбы Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором сообщил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера "полностью неконтролируемую финансовую систему".

"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм […]. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны […]. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", — говорится в тексте.

Впервые о том, что Павел Дуров намерен создать свою криптовалюту на основе Telegram, стало известно в декабре прошлого года.

Напомним, 13 апреля Таганский райсуд Москвы рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже Дуров написал о том, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировки.