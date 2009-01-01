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Как прошло "великое американское затмение" Солнца: опубликованы яркие фото и видео

Сегодня, 08:58
США,Солнце,затмение,американское затмение < >
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1 / 11 Солнечное затмение (Reuters)

Миллионы людей готовились увидеть астрономическое явление. 

США,Солнце,затмение,американское затмение
Солнечное затмение Reuters
В понедельник, 21 августа, в США наблюдали полное затмение Солнца (его назвали "великим американским затмением") тень от Луны прошла над территорией страны с Запада на Восток.

Об этом пишет УНИАН.

По данным NASA, это первое за сто лет подобное астрономическое явление, которое можно было наблюдать и на тихоокеанском и на атлантическом побережьях Штатов.

Миллионы людей готовились увидеть затмение — съезжались в районы, где его можно было лучше наблюдать, скупали специальные защитные очки.

Напомним, в конце февраля в Аргентине, Чили и Боливии (Латинская Америка) люди наблюдали за первым в 2017-м году солнечным затмением. В первых двух государствах в небе целый час было видно огненное кольцо.

Видео: Global News

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США, Солнце, затмение, великое американское затмение
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