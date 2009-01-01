Как прошло "великое американское затмение" Солнца: опубликованы яркие фото и видео

Миллионы людей готовились увидеть астрономическое явление.

Солнечное затмение Reuters

В понедельник, 21 августа, в США наблюдали полное(его назвали) тень от Луны прошла над территорией страны с Запада на Восток.

Об этом пишет УНИАН.

По данным NASA, это первое за сто лет подобное астрономическое явление, которое можно было наблюдать и на тихоокеанском и на атлантическом побережьях Штатов.

Миллионы людей готовились увидеть затмение — съезжались в районы, где его можно было лучше наблюдать, скупали специальные защитные очки.

Напомним, в конце февраля в Аргентине, Чили и Боливии (Латинская Америка) люди наблюдали за первым в 2017-м году солнечным затмением. В первых двух государствах в небе целый час было видно огненное кольцо.

Видео: Global News