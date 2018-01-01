Как пройдет инаугурация Путина-2018: присяга, песня "Славься" и салют

Сегодня президент РФ вступит в должность президента в четвертый раз.

Владимир Путин на инаугурации в 2012 году. Reuters

Сегодня, в понедельник, 7 мая, пройдет инаугурация президента России Владимира Путина. Он пройдет церемонию в четвертый раз в своей политической карьере – три предыдущие инаугурации проходили в 2000, 2004 и 2012 годах.

Путин победил на выборах президента с результатом в 76,6% голосов. Сразу после церемонии Путин заступит на новый срок и будет находиться на посту главы государства шесть лет - до 7 мая 2024 года. Первые два срока Путин правил по четыре года, третий – после переписывания конституции – шесть лет.

Инаугурация Владимира Путина-2018: видеотрансляция

После победы на выборах в 2018 году переизбранный глава государства предупредил своих сторонников, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех". 18 лет назад. Инаугурация Владимира Путина, 7 мая 2000 года.

Впервые не будет торжественного приема по случаю инаугурации. Стоит отметить, что ни Путин, ни Медведев, вступая в должность, никогда не надевали знак президента - метровую золотую цепь из 17 звеньев с крестом и гравировкой с именами президентов. Единственным, кто ее одевал, был первый президент России Борис Ельцин.

В предыдущий раз для церемонии перегородили всю Москву - тогда автомобилисты возмущенно "гудели" кортежу.

В РФ церемонии инаугурации не посвящен какой-либо закон, президент обязан только зачитать присягу. После этого председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявит о том, что новый президент вступил в должность. После этого Путин должен будет произнести речь и под песню Михаила Глинки "Славься" выйдет на Соборную площадь, где его ждет салют из 30 залпов.

В Кремле ожидают прибытия Путина и начала церемонии. Фото: Дождь Reuters

С 2000 года, когда Путин первый раз стал президентом России, церемония вступления в должность президента традиционно проводится 7 мая. Борис Ельцин проходил инаугурацию в Кремлевском дворце съездов, Путин и Медведев – исключительно в Большом Кремлёвском дворце (его Георгиевском, Александровском и Андреевском залах).

Предыдущая инаугурация проходила так:

Стоит отметить, что параллельно в городах России будет продолжаться акция "Он нам не царь", организованная оппозиционером Алексеем Навальным.

В соцсетях о новом вступлении Путина в должность отзываются скептически - особенно после массовых задержаний подростков и взрослых на акциях протеста по всей России.

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