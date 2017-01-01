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Как Путин ночью на Красной площади в хоккей играл, фото, видео

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Путин, хоккей, Красная площадь < >
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Вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу и выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов.

Путин, хоккей, Красная площадь
Путин играет в хоккей уже несколько лет. kremlin.ru
22 декабря поздно вечером президент России Владимир Путин  принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает сайт  Кремля.

Судя по фотографиям, вместе с Путиным в матче приняли участие, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов, все они и раньше выходили на лед вместе с президентом.

Путин играет в хоккей уже несколько лет.

По словам, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрия Пескова, тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером, нередко за полночь, по завершении рабочего дня. В играх Ночной хоккейной лиги президент РФ традиционно участвует в сборной в форме под номером одиннадцать, пишет Интрефакс.

видео: Россия 24
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Путин, хоккей, Красная площадь, Москва
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