Как Путин ночью на Красной площади в хоккей играл, фото, видео

Вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу и выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. kremlin.ru

22 декабря поздно вечером президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Судя по фотографиям, вместе с Путиным в матче приняли участие, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов, все они и раньше выходили на лед вместе с президентом.

Путин играет в хоккей уже несколько лет.

По словам, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрия Пескова, тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером, нередко за полночь, по завершении рабочего дня. В играх Ночной хоккейной лиги президент РФ традиционно участвует в сборной в форме под номером одиннадцать, пишет Интрефакс.

видео: Россия 24