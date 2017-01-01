Как Путин ночью на Красной площади в хоккей играл, фото, видео

Вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу и выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов.
Об этом сообщает сайт Кремля.
Судя по фотографиям, вместе с Путиным в матче приняли участие, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов, все они и раньше выходили на лед вместе с президентом.
Путин играет в хоккей уже несколько лет.
По словам, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрия Пескова, тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером, нередко за полночь, по завершении рабочего дня. В играх Ночной хоккейной лиги президент РФ традиционно участвует в сборной в форме под номером одиннадцать, пишет Интрефакс.
видео: Россия 24