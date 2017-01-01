Парикмахер отрезал клиенту часть уха за "плохое поведение"

Для жителя города Мэдисон, что в американском штате Виксонсин, обычный поход в парикмахерскую едва не закончился крайне плачевно.

Результаты неудачной стрижки Madison Police Department

В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) полицейские арестовали парикмахера, отрезавшему часть уха 22-летнему клиенту.

Такое сообщение опубликовало издание New York Post.

По словам пострадавшего, парикмахер попросил его "перестать ерзать на стуле и вертеть головой", а затем внезапно "рубанул" ножницами по уху.

Сразу после этого мужчина триммером выбрил клиенту волосы по центру головы, а по бокам оставил довольно длинными.

46-летний парикмахер Кхалед А. Шабани сейчас задержан по подозрению в нанесении умышенных увечий и хулиганстве. Сам мужчина назывет все произошедшее "несчастным случаем".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане мужчина отрезал себе мошонку из-за одиночества.