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Какие данные собирает о пользователях Facebook: соцсеть обнародовала список

Сегодня, 15:16

В компании отметили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний.

Логотип Facebook
Reuters
Социальная сеть Facebook предоставила письменные ответы на вопросы, которые руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском Сенате.

Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США.

Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:

  • • время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);

  • • покупки, совершенные на сторонних сайтах;плагины в браузере пользователя;

  • • движения курсора на устройстве;

  • • использование камеры, встроенной в приложение Facebook;

  • • метаданные фотографий (включая время и место съёмки);

  • • установленные приложения;

  • • названия и типы файлов на устройстве пользователя;

  • • идентификаторы приложений;

  • • количество свободного места на устройстве;

  • • контакты из справочника пользователя;

  • • журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;

  • • ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

  • • информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;

  • • уровень заряда устройства;

  • • настройки и разрешения на устройстве;

  • • информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В Facebook также отметили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне. О какой именно информации идет речь - не уточняется.

Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.

Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.

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Теги:  
Facebook, Марк Цукерберг
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