"Какие-то нелюди". Правнук Сталина возмущен фильмом о советском вожде

Мы отказались от справедливости, олицетворением которой был Сталин, заявил правнук Иосифа Сталина.

Фильм о смерти Сталина вызвал скандал philologist.livejournal.com

Создатели британской кинокомедии "Смерть Сталина", в которой рассказывается о борьбе за власть в Кремле в 1953 году, являются "нелюдями".

Об этом заявил правнук Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили, в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Когда я читаю комментарии в соцсетях, в основном люди критикуют создателей этого фильма. Я считаю, что эта критика абсолютно бесполезна. Ну что критиковать каких-то нелюдей?", — сказал правнук Сталина, отметив, что сам не смотрел этот скандальный фильм.

Джугашвили также выразил убеждение, что появление фильма "Смерть Сталина" – "это результат не деятельности этих авторов, этих нелюдей, а скорее это то, что мы им позволили".

"Мы отказались от справедливости, олицетворением которой был Сталин, который пытался заставить людей жить справедливо, и мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина". Это мы позволили создать этот фильм", — резюмировал правнук советского вождя.

Также возмущен лентой и сын Никиты Хрущева Сергей, который сейчас живет в США. Он назвал фильм "издевательством над собственной историей".

"Фильм, который представляет собой пасквиль на весь народ и руководство страны того времени, и в частности на образ моего отца. Не понимаю, кому на руку все эти издевательства над собственной историей, и еще руками наших древних и злейших врагов. От имени семьи прошу приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, которые пришли в кино - как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом ", — написал Хрущев в письме в адрес Минкульта России, которое опубликовали российские СМИ.

Отметим, что Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение кинокомедии "Смерть Сталина".

В Украине "Смерть Сталина" выйдет на экраны 25 января.