"Какой на*уй мундиаль?" Бабченко назвал ЧМ-2018 в России "рвом с крокодилами"

Журналист заявил, что у него нет желания, как раньше, остро критиковать российский футбольный праздник.

Аркадий Бабченко заявил, что потерял все точки соприкосновения с Россией Фото: Reuters

Известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко напомнил, что ликование в связи со стартом Чемпионата мира по футболу в Москве граничит с убийствами и террором Российской Федерации.

"Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года назад в этот день был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной раз жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала", - написал он.

Журналист подчеркнул, что раньше все это заставило бы его взорваться. А сейчас возникло четкое осознание полного абсурда от происходящего.

"У вас репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой на*уй мундиаль? Вы вообще уже еб*нулись?", - эмоционально написал Бабченко.

Оппозиционер заявил, что его ментально с родиной разделяет такая гигантская пропасть, что много он уже не может осознать. Бабченко подчеркнул, что мундиаль в России – это "ров с крокодилами", и у него нет точек соприкосновения с этими людьми.

Facebook Аркадия Бабченко

Напомним, Бабченко едко ответил на слова президента России Владимира Путина, который во время "прямой линии" заявил, что спецоперация "убийства" россиянина в Украине была контрпродуктивной и "все осудили действия украинских властей как провокацию".

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