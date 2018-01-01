"Какой на*уй мундиаль?" Бабченко назвал ЧМ-2018 в России "рвом с крокодилами"

Журналист заявил, что у него нет желания, как раньше, остро критиковать российский футбольный праздник.
"Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года назад в этот день был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной раз жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала", - написал он.
Журналист подчеркнул, что раньше все это заставило бы его взорваться. А сейчас возникло четкое осознание полного абсурда от происходящего.
"У вас репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой на*уй мундиаль? Вы вообще уже еб*нулись?", - эмоционально написал Бабченко.
Оппозиционер заявил, что его ментально с родиной разделяет такая гигантская пропасть, что много он уже не может осознать. Бабченко подчеркнул, что мундиаль в России – это "ров с крокодилами", и у него нет точек соприкосновения с этими людьми.
Напомним, Бабченко едко ответил на слова президента России Владимира Путина, который во время "прямой линии" заявил, что спецоперация "убийства" россиянина в Украине была контрпродуктивной и "все осудили действия украинских властей как провокацию".
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