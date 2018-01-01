Канада введет биометрику и поднимет стоимость для украинских просителей виз

Информацию необходимо будет предоставлять один раз в десять лет, отмечают канадские чиновники.

Канада вводит сбор биометрических данных УНИАН

Канада ввела сбор биометрических данных граждан-просителей виз всех государств, не имеющих безвизового режима с этой страной. Попали в эту категорию и украинцы.

Как сообщили "Укринформу" в министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады, отпечатки пальцев и электронную фотографию будут сдавать соискатели туристических виз, разрешений на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде.

Отмечается, что независимо от продолжительности выданной визы, биометрика будет собираться один раз в десять лет.

Новшества спровоцируют поднятие стоимости канадских виз почти вдвое, поскольку к консульскому сбору будет прибавлена еще и плата за сбор биометрических данных в размере 85 канадских долларов. Обычная туристическая виза, которая в настоящее время обходится заявителю в 100 канадских долларов, теперь будет стоить 185 долларов.

В министерстве подчеркнули, что летом изменения начнут действовать на территории Украины, а к концу 2018 года – по всему миру.

Как ранее сообщалось, возможность введения безвизового режима поездок для украинцев правительство Канады не рассматривает, поскольку Украина пока не отвечает необходимым для этого требованиям.

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