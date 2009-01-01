Канадская оппозиция выступили за предоставление Киеву летального оружия

Предыдущее правительство делало практические шаги для помощи Украине, в частности, отправив военных инструкторов, предоставив военную помощь.

Reuters

Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, передает Укринформ.

"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство делало практические шаги для помощи Украине, в частности, отправив военных инструкторов, предоставив военную помощь и наложив широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну", — напомнил Шира, подчеркнув, что оппозиция Канады призывает к дальнейшим мерам, в том числе и предоставлению летального оружия.

Он также напомнил о "стойкости, храбрости и решительности украинцев, которые продолжают противостоять незаконной российской агрессии".

"Уже третий год миллионы украинцев из Крыма, Севастополя и Донбасса отмечают День независимости, находясь в оккупации, или как беженцы, которые бегут из зоны войны. Тем не менее, в этих напряженных условиях украинцы не отступили от защиты своей страны, а их мужество вдохновляет тех, кто хочет свободы, справедливости и верховенства права", — заявил канадский депутат.

Напомним, Канада выделит Украине более 6 миллионов помощи на новые проекты.