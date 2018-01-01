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Канцлер Австрии объяснил, почему отказался высылать российских дипломатов

Сегодня, 02:39

Австрийский лидер заверил, что стремится к нейтральности.

Курц
Себастьян Курц намерен сделать Австрию нейтральной страной УНИАН
Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал недавнее решение Вены относительно высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", - сказал Курц в эфире телеканала Puls 4.


Напомним, ранее Курц официально заявил о намерениях не высылать из Австрии российских дипломатов: "Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией".

Напомним, европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочки.
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Себастьян Курц, Австрия, Россия, дипломаты, высылка, Сергей Скрипаль, Британия, отравление
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