Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию одной из главных угроз для США

РФ пытается запугивать страны посредством наличия оружия массового уничтожения или при помощи нетрадиционных средств, заявил Мэттис.

Дональда Трамп и Джеймс Мэттис Reuters

Номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост секретаря департамента обороны, генерал в отставке Джеймс Мэттис считает, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Организацию североатлантического договора (НАТО).

Об этом Мэттис заявил во время слушаний в комитете Сената по вопросам Вооруженных сил США относительно утверждения его кандидатуры на должность секретаря департамента обороны (министра обороны), сообщает УНИАН.

Сначала председатель комитета Джон Маккейн рассказал о недавнем посещении Мариуполя неподалеку от линии фронта и об участии в нескольких мероприятиях вместе с президентом Петром Порошенко на востоке Украины.

При этом он спросил Мэттиса, что должны делать Соединенные Штаты относительно действий России, учитывая оккупацию Крыма и ситуацию на востоке Украины. В частности, сенатор поинтересовался, нужно ли вводить санкции против России или наблюдать за ее агрессией, включая факты бомбардировки госпиталей в Сирии.

По словам Маккейна, он следил за тремя американскими президентами, которые "пытались перезагрузить отношения с Россией" и "брали на себя обязательства относительно новых отношений с Владимиром Путиным". Он сказал, что все три президента потерпели в такой политике неудачу.

"Должны ли мы игнорировать уроки истории и наши отношения с Владимиром Путиным? И что именно мы должны делать?", — спросил Мэттиса сенатор Маккейн.

Мэттис ответил, что "никогда не находил лучшего путеводителя для дальнейшего продвижения, чем изучение истории". Он заявил, что с времен Ялтинской мирной конференции после окончания Второй мировой войны "у нас есть длинный список примеров, когда мы пытались конструктивно взаимодействовать с Россией".

"В этой связи у нас относительно небольшой перечень успехов", — заявил Мэттис.

"Я считаю, что сейчас наиболее важное дело заключается в том, чтобы мы осознавали реальность того, какое мы имеем дело с господином Путиным. Мы осознаем, что он пытается разорвать Североатлантический союз", — заявил Мэттис.

В этой связи генерал в отставке сказал: "Мы принимаем меры, согласованные меры: дипломатические, экономические и военные, и меры в рамках Альянса, взаимодействуя с нашими союзниками, чтобы защищать себя там, где это нужно делать".

Он признал, что крупнейшими атаками со времен Второй мировой войны были действия России, действия террористических групп и действия Китая в Южно-Китайском море. При этом он не уточнил, о каких действиях РФ идет речь.

Также отставной генерал убежден, что нужно быть готовыми адекватно отвечать на эти вызовы.

"Я считаю, что сейчас сдерживание имеет решающее значение", — сказал Мэттис и добавил, что это требует развития сильной армии.

В свою очередь Маккейн спросил, имеют ли Соединенные Штаты достаточно мощные Вооруженные силы, чтобы достичь этой цели. Мэттис ответил, что в США нет таких сил.

"Нет, сэр", — сказал номинант Трампа.

Он также признал, что в мире уменьшается количество тех регионов, где США и Россия могут вместе сотрудничать, и одновременно увеличивается количество тех регионов, где, по его словам, "мы вынуждены противостоять России".

Кроме того, Мэттис назвал Российскую Федерацию одной из главных угроз Америке.

Говоря о главных угрозах безопасности Соединенных Штатов, он сказал, что такой угрозой является Россия. "Рассматривая главные угрозы, я бы начал с России", — сказал Мэттис.

При этом он пояснил, что "это несомненно касается любых стран, которых они (россияне — ред.) пытаются запугивать вдоль всей своей периферии, соседних государств в регионе".

Он сказал, что Россия пытается запугивать страны посредством наличия оружия массового уничтожения или при помощи нетрадиционных средств. При этом генерал в отставке не пояснил, что именно он имеет в виду, говоря о таких средствах.

Также угрозой безопасности США он назвал терроризм.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что заставит Трампа быстро разочароваться в "друге Владимире".