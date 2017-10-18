Кандидат "против всех". Решение Собчак идти в президенты не понравилось Путину

Собчак рассказала, что заранее сообщила Путину о своем желании баллотироваться и это решение не понравилось президенту.

Владимир Путин и Ксения Собчак, коллаж. stuki-druki.com

Так, Ростислав Туровский руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий "Новой газете" заявил, что это выдвижение, (Собчак — ред.) конечно, согласованный шаг с властью и не без участия самого российского лидера.

"Он принят не без участия Путина, а, может, и при непосредственном его участии. В этой связи ожидать, что на Собчак будет оказываться давление, маловероятно (если только это не будет сделано специально в рамках кампании). Момент выдвижения тоже выбран неслучайно — таким образом, чтобы выступить за день до обращения Путина на Валдае. Раз это происходит здесь и сейчас, то очевидно, что она будет зарегистрирована в качестве кандидата (со сбором подписей ей помогут). Однако если кампания Путина будет успешной, никаких шансов у нее даже в качестве кандидата "против всех" нет", — считает он.

Журналист Кирилл Мартынов отмечает, что намерение Собчак участвовать в президентских выборах — попытка создать видимость демократического процесса.

"Прямая задача этого кандидата заключалась в том, чтобы демонстрировать миру свободные и демократические выборы, либеральному избирателю предложить скоротать время в спорах о том, нужно ли за такого спойлера голосовать, а другим группам населения время от времени показывать страшную историю о том, что либералы-западники рвутся к власти, и самое время их остановить, явившись на участки", — пишет Мартынов.

Ксения Собчак перед стартом кампании откровенно заявила, что ее кандидатура будет заменять графу "против всех", по словам журналиста, так, она будет оттягивать на себя протестные голоса, увеличивая явку и мобилизуя часть провластного электората, который захочет проголосовать конкретно против Собчак.

"Оппозиция действительно призывала к допуску на выборы всех, но именно это условие в данном случае не выполняется. Собчак идет на выборы не в числе всех кандидатов, но в числе тех, кто будет допущен в ручном режиме. Ничего личного, просто работа на укрепление авторитаризма", — подчеркнул Мартынов.

В свою очередь российский политолог Кирилл Рогов считает, что Собчак кандидат-спойлер, но не Путина, а Навального, что, наверное, самое главное в этой истории.

"Выдвижение согласовано администрацией президента, и Собчак должна противостоять команде Навального. Она, возможно, будет аккумулировать внимание молодежи, но если Навальный собирает под свои знамена недовольную молодежь, то за Собчак должны голосовать более довольные текущим положением дел молодые люди.

Задача стать рупором молодого поколения есть, но весьма вероятно, что Собчак снимет свою кандидатуру с выборов, особенно если у нее вдруг начнет расти рейтинг. Думаю, такой вариант уже просчитан и проговорен в администрации президента.

Мне кажется, 15% голосов за нее — это предел, до которого кандидатура не будет снята. Все равно нужно, чтобы у Путина был большой перевес, и Собчак в этом смысле – удобный кандидат", — отметил Рогов.

Сама же Собчак заявила, что готова снять свою кандидатуру, если политик Алексей Навальный будет зарегистрирован как кандидат в президенты, сообщает "Дождь".

"Если ему удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандидатуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт", — сказала Собчак.

Она добавила, что советовалась с Навальным до принятия решения об участии в выборах.

"Я абсолютно уверена, что, когда Алексей сможет это комментировать, он обязательно заявит о своей поддержке, потому что это та идея, с которой он сам выступал долгое время. И собственно, бойкотировать "Единую Россию" и голосовать за любого кандидата, кроме "Единой России"", — сказала телеведущая.

Собчак также рассказала, что заранее сообщила Путину о своем желании баллотироваться. По ее ощущениям, это решение не понравилось президенту.

Коллаж: stuki-druki.com