Кандидат в главы ЦРУ приравняла Россию с террористами среди смертельных угроз для США

Хаспел сегодня проходит первую степень своего утверждения в должности.

Хаспел назвала Россию одной из смертельных угроз для США. Wat If

При этом в письменном свидетельстве перед сенатским комитетом по разведке она назвала Россию одной из угроз для США, пишет Интерфакс.

"Переменная, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также от авантюризма Ирана, который дестабилизирует; агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене", – заявила Хаспел.

Отметим, что должность главы ЦРУ является вакантной после того, как Трамп в марте отправил в отставку Рекса Тиллерсонас поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео.

26 апреля Помпео был утвержден на пост госсекретаря США.

Преемником предложили рассмотреть Джину Хаспел. При этом за спиной у Джины Хаспел, по информации американских журналистов, довольно неоднозначная работа в американской внешней разведке. По данным СМИ, новый директор ЦРУ лично пытала подозреваемых в терроризме.

По данным Reuters, основной причиной, по которой президент США уволил Тиллерсона, стали разногласия в ведении внешней политики с Северной Кореей.

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