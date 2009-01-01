Каспаров назвал проблему режима Путина

В РФ сложилась персоналистская диктатура фашистского типа, отметил оппозиционер.

Владимир Путин Reuters

Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматамсчитает, что в РФ режим президентаимеет ощутимые проблемы с легитимностью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик подчеркнул, что в стране сложилась персоналистская диктатура фашистского типа.

"Путинский режим имеет на сегодняшний день ощутимые проблемы с легитимностью", — утверждает Каспаров.

По его словам, "косвенным признаком этих проблем является нарастающий уровень репрессий, представляющих собой попытку компенсировать нехватку легитимности при помощи силового подавления недовольных".

"Любые попытки участия в "выборах" (в марте 2018-го в России запланированы президентские выборы — Ред.), таким образом, будут представлять собой добровольную помощь оппозиции режиму по решению этой проблемы легитимности. Бойкот же, напротив, будет работать на усугубление этой проблемы", — добавил аналитик.

Ранее редактор авторитетного британского журнала The Economist Эдвард Лукас говорил, что слабое место Владимира Путина — его деньги, а основная часть средств, принаддажащих людям, близким к российскому лидеру, находится за пределами РФ.