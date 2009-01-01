Каспаров назвал проблему режима Путина

В РФ сложилась персоналистская диктатура фашистского типа, отметил оппозиционер.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время политик подчеркнул, что в стране сложилась персоналистская диктатура фашистского типа.
"Путинский режим имеет на сегодняшний день ощутимые проблемы с легитимностью", — утверждает Каспаров.
По его словам, "косвенным признаком этих проблем является нарастающий уровень репрессий, представляющих собой попытку компенсировать нехватку легитимности при помощи силового подавления недовольных".
"Любые попытки участия в "выборах" (в марте 2018-го в России запланированы президентские выборы — Ред.), таким образом, будут представлять собой добровольную помощь оппозиции режиму по решению этой проблемы легитимности. Бойкот же, напротив, будет работать на усугубление этой проблемы", — добавил аналитик.
Ранее редактор авторитетного британского журнала The Economist Эдвард Лукас говорил, что слабое место Владимира Путина — его деньги, а основная часть средств, принаддажащих людям, близким к российскому лидеру, находится за пределами РФ.