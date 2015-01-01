Каспаров о распаде России. Крах путинской диктатуры приведет к изменению границ

Крах путинского режима может оказаться крахом всей сегодняшней России, считает Каспаров.

Владимир Путин Reuters

При нынешнем режиме Владимира Путина позитивная роль России вообще не просматривается. И исторический крах путинской диктатуры с высокой степенью вероятности приведет к изменению географических границ РФ.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Kasparov.ru.

Он подчеркнул, что вероятность распада РФ возрастает с каждым месяцем президентства Путина.

"Сегодня стало очевидно, что именно в Путине сконцентрировались все злокачественные образования российской политической жизни.

Понятно, что после ухода Путина всё сразу не изменится в лучшую сторону, но без его ухода никакие положительные перемены невозможны по определению. Любое псевдолиберальное завывание, что после Путина будет хаос, должно отметаться. Да, возможен хаос. Но при Путине мы уже живем в состоянии прогрессирующего фашизма. Каждый год его пребывания у власти увеличивает цену выхода из этого фашистского болота", — отмечает политик.

"Исторический крах путинской диктатуры с высокой степенью вероятности приведет к изменению географических границ. Эта вероятность возрастает с каждым месяцем пребывания Путина у власти. Порядка 75% процентов населения России живет к западу от Урала. Даже если говорить про Сибирь и Дальний восток, Россия — это европейская цивилизация", — говорит политик, добавляя, что в Европе существует определенный набор правил, которых нужно придерживаться.

Каспаров также считает, что "работа по развращению российского общества, которая началась еще при позднем Ельцине и набрала обороты уже при Путине, делает процесс европеизации тяжелым".

По его словам, действие кремлевской пропаганды в РФ уменьшает шансы на то, что Россия превратится в страну европейского типа: "Европейство означает не только экономические формы взаимодействия между какими-то субъектами, но это и база законов, обязательных к исполнению".

Каспаров подчеркнул, что "на сегодняшний день, российское общество поражено различными имперскими вирусами, такими как "крымнашизм".

"Аннексия Крыма, агрессивные действия режима на востоке Украины и в Сирии, презрительное отношение ко всему миру, создает у россиян ложное представление об ориентирах", — говорит политик.

Он также отмечает, что сейчас РФ паразитирует на мировой экономической системе и для исправления этой ситуации необходима шоковая терапия.

Оппозиционер говорит, что российское общество "тяжело больно". "Выход из этого наркотического похмелья не будет легким. Не надо обманывать людей. Для того, чтобы в России прошли нормальные выборы, необходимо выйти из похмелья, выбить дурь из головы. И говорить сейчас, до лечения, о какой-то европейской трансформации бессмысленно", — подчеркнул Каспаров.

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