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Трамп явно блокирует расследование его связей с Россией — Каспаров

Сегодня, 14:03

Президент США не хочет принимать меры в ответ на вмешательства спецслужб РФ в американские выборы, считает оппозиционер.

Каспаров
Гарри Каспаров Скриншот видео с youtube.com
В США президент Дональд Трамп явно блокирует все действия, которые направлены на расследование его связей с Российской Федерацией.

Об этом российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал в эфире "Радио Свобода".

По его словам, глава Штатов не хочет принимать меры в ответ на вмешательства российских спецслужб в американский избирательный процесс.

"Трамп явно блокирует все действия, которые направлены на расследование связей его и его окружения с Россией", — отметил политик.

Ранее советник Дональда Трампа Келлиан Конуэй говорил, что Дональд Трамп может воспользоваться своими полномочиями, чтобы заблокировать дачу показаний экс-директором ФБР Джеймсом Коми в Сенате в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы.

Видео: Радио Свобода

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