Каспаров раскритиковал элиту РФ: жалкое сборище, развращенное легкими деньгами и властью

Использовать словосочетание "президентские выборы" относительно РФ довольно абсурдно, считает оппозиционер.

Гарри Каспаров Скриншот видео с youtube.com

Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматамсчитает, что в РФ сегодня элита представляет собой "жалкое, трусливое сборище, развращенное легкими деньгами и властью".

Об этом он рассказал в интервью изданию Realist.

По словам политика, "трудно представить себе, что внутри вот этого желе сформируется какая-то серьезная оппозиция Путину, которая будет готова к перевороту".

"Использовать словосочетание "президентские выборы" (запланированы на март 2018 года — Ред.) довольно абсурдно — совершенно очевидно, что предстоит переназначение Путина, а дальше ужесточение, как внутри страны, так и за рубежом", — заявил собеседник.

Ранее корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк говорил, что страна очень разная, там безумное количество "отморозков" и много образованнейших людей, знающих десятки языков.