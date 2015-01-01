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Каспаров рассказал, чего боится Путин

Сегодня, 14:22

Трамп может обозлиться на "кремлевского диктатора", считает оппозиционер.

Каспаров
Гарри Каспаров Скриншот видео с youtube.com
Президента Российской Федерации Владимир Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что главу США Барака Обаму можно не опасаться.

Об этом российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал в интервью Обозревателю.

По его словам, разговор о том, что лидер РФ чего-то боится в своей стране "оскорбляет интеллект любого нормального человека".

"Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что Обаму можно не бояться, а сейчас вообще "свой парень" пришел в Белый дом", — отметил собеседник издания.

При этом "другой вопрос, что хозяин Белого дома (избранный президентом США Дональд Трамп — ред.) потом тоже может обозлиться на кремлевского диктатора, после того как его кинут, и сам начнет ломать посуду в лавке", — считает эксперт.

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что в России Владимир Путин является судом всех инстанций, там "последние ростки права там были растоптаны 23 года назад".

Теги:  
Россия, Путин, Запад, Трамп, США, Обама, Каспаров
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