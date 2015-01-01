Каспаров рассказал, чего боится Путин

Трамп может обозлиться на "кремлевского диктатора", считает оппозиционер.

Гарри Каспаров Скриншот видео с youtube.com

Президента Российской Федерациибоится только жесткого ответа Запада, но он понял, что главу СШАможно не опасаться.

Об этом российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал в интервью Обозревателю.

По его словам, разговор о том, что лидер РФ чего-то боится в своей стране "оскорбляет интеллект любого нормального человека".

"Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что Обаму можно не бояться, а сейчас вообще "свой парень" пришел в Белый дом", — отметил собеседник издания.

При этом "другой вопрос, что хозяин Белого дома (избранный президентом США Дональд Трамп — ред.) потом тоже может обозлиться на кремлевского диктатора, после того как его кинут, и сам начнет ломать посуду в лавке", — считает эксперт.

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что в России Владимир Путин является судом всех инстанций, там "последние ростки права там были растоптаны 23 года назад".