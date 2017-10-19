Каталония провозгласит независимость, если ее лишат автономии — СМИ

Если Каталония выступит за отделение, Мадрид пригрозил лишить регион автономии.

Reuters

Лидер Карлес Пучдемон объявит об окончательной независимости Каталонии , если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая ограничивает самоуправление региона.

Об этом говорится в письме главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которое он сегодня направит в ответ на ультиматум Мадрида, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание La Vanguardia.

Накануне вечером Пучдемон подтвердил это намерение и во время встречи с членами своей партии.

Письмо значительно короче, чем то, которое Пучдемон написал Рахою ранее. В нем глава каталонского правительства вновь настаивает на диалоге и переговорах и сожалеет о репрессиях со стороны Мадрида, которые в последние дни материализовались в аресты двух влиятельных общественных лидеров.

Пучдемон твердо защищал перед своими однопартийцами путь в пользу диалога, но с той же решимостью гарантировал отозвать приостановлении декларации независимости, если ответ Рахоя будет отрицательным.

Центральное правительство в Мадриде требует, что Каталония должна прояснить позицию относительно независимости до 10.00, 19 октября, по местному времени. Если она выступит за отделение, Мадрид пригрозил лишить регион автономии.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

10 октября глава правительства Каталонии подписал декларацию независимости, но приостановил ее действие, призвав Мадрид к диалогу.

Ранее сообщалось, что Испания готовится к введению прямого управления Каталонией.

Напомним, премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости, иначе автономия будет приостановлена.

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