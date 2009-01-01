Король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в недопустимой нелояльности и нарушении конституции страны.

Reuters

Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни.

Об этом заявил глава региона Карлес Пучдемон в интервью BBC.

В первом общении с журналистами после референдума Пучдемон пояснил, что правительство региона издаст соответствующий указ к концу этой недели либо к началу следующей. Он отметил, что в настоящее время между Мадридом и властями Каталонии нет контакта.

Отвечая на вопрос, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять вод контроль правительство Каталонии, Пучдемон сказал, что это станет "ошибкой, которая изменит все".

Между тем, 3 октября король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в недопустимой нелояльности и нарушении конституции страны.

"Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет", — заявил монарх.

Напомним, референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90% проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать его проведению. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских. Еврокомиссия считает референдум незаконным и не признает его результаты.

Аналитик Александр Палий в комментарии "Главреду" назвал главное отличие референдума о независимости Каталонии от голосований в Крыму и Донбассе.

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