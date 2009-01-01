Каталония: референдум постправды

Кремль начал новую стадию гибридной агрессии, используя последствия осуществления демократических процедур в своих интересах.

Мирный протест в Барселоне Facebook Fran Pardo

Волеизъявление жителей Каталонии по вопросу возможного провозглашения ее независимости оказалось отмеченным шлейфом насилия и постправды. К сожалению, таковы реалии борьбы за самоопределение одной из европейских наций. Украине стоит постараться, дабы максимально развернуть ситуацию в собственных интересах.

Королевство Испания (государственное устройство особенно важно в вопросе рассмотрения перспективы отделения части страны) является конституционной монархией, и его король Филипп VI уже однозначно высказался против каталонского референдума, проведенного 1 октября. Выступлению испанского монарха предшествовала реакция правительства страны, осуждение референдума со стороны США, России, Европейской Комиссии. Еврочиновники даже предупредили, что в случае выхода из состава Испании Каталония не будет оставаться в составе ЕС. Назвала его незаконным, выдержав паузу, и Украина.

Предпринятая в первое воскресенье октября попытка юридически оформить отделение Каталонии от Испании — далеко не первая и далеко не последняя. Каталонцы довольно давно начали борьбу за самоопределение, среди прочего воспользовавшись тем фактом, что Марьяно Рахой является премьером меньшинства, далеко не самым популярным испанским политиком. Впрочем, это не означает, что в Мадриде будут сквозь пальцы смотреть на попытку отделения самой зажиточной и успешной части королевства.

Испанская власть допустила серьезную ошибку в вопросе противодействия референдуму, усилив полицию Каталонии подразделениями Гражданской гвардии. Это не позволило полностью сорвать процедуру голосования (проголосовал, пусть и не на своем участке глава Каталонии Карлес Пучдемон), зато обеспечило средства массовой информации многочисленными кадрами окровавленных каталонцев. Цивилизованную Европу подобный сценарий развития событий серьезно пугает, там ратуют за решение проблем путем переговоров.

Не выдерживает критики сравнение референдума в Каталонии с пародией на волеизъявление на территории Донбасса в мае 2014 года или крымским "референдумом" марта того же года. Распечатанные на принтере бюллетени, отсутствие наблюдателей на участках для голосования — не столько элемент форс-мажора, сколько подчеркнутая демонстрация отказа от фетишизации документов о голосовании, которая зиждется на высоком уровне политического сознания граждан и их доверии к избирательной процедуре. К тому же на территории Каталонии в помине не было "зеленых человечков", да и реакция каталонцев на его проведение выглядит куда более конструктивной, чем развитие событий в Украине весной 2014-го.

Наивно полагать, будто Россия, которая намерена использовать референдум в Каталонии для легализации аннексии Крыма, раздавала каталонцам накануне волеизъявления наборы для приготовления паэльи. Конечно, этого не было. Воздействие на каталонских избирателей накануне референдума ограничилось использованием агентства Sputnik и уже традиционной активностью в соцсетях. Да, еще один важный нюанс: представители левых сил, традиционно скептически воспринимаемые в Украине и на постсоветском пространстве в целом, в значительной части Европы являются органичной частью политического ландшафта.

Итак, ноу-хау России заключается в интенсивном толковании итогов референдума и распространении своего видения ситуации по каналам донесения информации по всему миру. Пропагандистская машина РФ работает мощно, наработок и технологических ходов хватает. Кремль фактически начал новую стадию гибридной агрессии, на этот раз напрямую используя последствия осуществления демократических процедур в своих интересах. Для России такой алгоритм представляется куда более действенным, чем активизация боевых действий на Донбассе, он открывает больше возможностей для политического маневра Путину.

Безусловно, возникает вопрос, что в этой ситуации делать Украине, дабы избежать нежелательного информационного эффекта в отношении Крыма, где репрессивная машина российских спецслужб, похоже, уже просто не может остановиться в своем стремлении выкорчевать любые проявления недовольства. Официальному Киеву стоило бы напомнить с юридическими документами в руках историю выхода Украины из состава СССР, утверждения решения Верховной Рады, которое не только поддержали 1 декабря 1991 года более 90% избирателей, но и которое получило одобрение большинства в каждом регионе Украины, включая Крым и Севастополь.

Евгений Магда