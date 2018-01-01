Катастрофа Ан-148: камера наблюдения зафиксировала момент падения самолета, видео

Взрыв лайнера запечатлело устройство, расположенное в частном доме.

Катастрофа Ан-148 в Подмосковье. Фото: ural56.ru

Крушение самолета Ан-148 11 февраля в Подмосковье сняла камера наблюдения одного из домов, расположенных неподалеку от аварии.

На кадрах виден момент взрыва. Видео опубликовали в Youtube.

Напомним, в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово", потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, в том числе трое детей. Никто из них не выжил.

Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что погибшие при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье превратились в биоматериал, что усложняет процесс экспертизы.

Как сообщалось ранее, одна из пассажиров рейса Москва - Орск написала своему знакомому перед вылетом сообщение.