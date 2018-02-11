Катастрофа Ан-148 в Подмосковье: все известные подробности происшествия

Лайнер принадлежал авиаперевозчику "Саратовские авиалинии".

самолет Ан-148 "Комсомольская правда"

Сегодня, 11 февраля 2018 года, в Московской области после вылета из аэропорта Домодедова, потерпел крушение пассажирский самолет модели Ан-148 , принадлежащий авиаперевозчику "Саратовские авиалинии".

Как сообщает агенство "Интерфакс", на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Самолет выполнял перелет по маршруту "Москва-Орск". Также есть информация, что Ан-148 во время взлета столкнулся с вертолетом "Почты России". Кроме того, свидетели инцидента рассказывают об "открытом горении" самолета в воздухе. Соответственно, причиной инцидента могут быть взрыв или пожар на борту.

Согласно сведениям портала "Газета.ру", район, куда рухнул самолет, находится неподалеку от Новорязанского шоссе (на границе Раменского и Воскресенского районов Подмосковья), рядом с Большим Московским кольцом.

Позднее стало известно, что перед самым падением пилот самолета сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском. Затем представители авиаперевозчика "Саратовские авиалинии" официально подтвердили смерть в результате крушения 65 пассажиров и шестерых членов экипажа.

Далее, во всемирную сеть выложили записи переговоров авиадиспетчеров, которые неоднократно вызывали борт "Саратов-703". Пилоты не давали ответа. "В курсе, что Саратов-703 Москва зовет и зовет?", — сказал один из диспетчеров.

Как сообщают российские журналисты из "ТАСС" со ссылкой на спасателей, уже удалось обнаружить один из "черных ящиков" самолета.

Процесс опознания тел погибших в результате крушения Ан-148 будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы, сообщил Интерфаксу заместитель мэра столицы Леонид Печатников.

В оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации заявили, что самолет Ан-148, предположительно, разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе, как предполагалось ранее.

Представитель правительства РФ Инна Аверкова сообщила, что среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

"Были дети, трое детей. Старшему 17, младшему 5 лет", - сказала чиновница.

Семьи погибших получат денежную компенсацию и страховые выплаты.

"Компенсацию по миллиону рублей получат семьи погибших из регионального бюджета", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев

Очевидец на месте происшествия сообщил журналистам, что самолет Ан-148 после крушения в Подмосковье оставил воронку глубиной порядка 2 метров, поэтому, по всей видимости, он взорвался при ударе о землю.