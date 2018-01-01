Было два взрыва. В Польше обнародовали отчет о катастрофе президентского "Ту-154" под Смоленском

Отчет презентовал глава подкомиссии Минобороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич.

Обломки "Ту-154" под Смоленском АиФ и польской делегацией на борту, потерпевший крушение под Смоленском в 2010 году, был уничтожен еще в воздухе из-за как минимум двух взрывов.

Такая информация содержится в технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше, сообщает портал "Onet.Wiadomosci".

"У нас есть доказательства, которые ранее не использовались", − сообщил во время презентации глава подкомиссии Минобороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич.

По его словам, в ходе расследования удалось найти около 150 прямых свидетелей инцидента, а тысячи фотоснимков и видеороликов позволили осуществить реконструкцию обломков самолета.

По словам Мацеревича, в докладе, говорится, что самолет был уничтожен в воздухе в результате по меньшей мере двух взрывов, а расположение тел погибших на земле четко указывало на то, что "они начали выпадать из самолета, прежде чем тот рухнул на поверхность".

Напомним, ранее в США нашли новые доказательства взрыва самолета Качинського.