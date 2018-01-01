Катастрофа рейса МН-17: Журналисты нашли новые доказательства причастности России

Кроме собственной информации, сотрудники СМИ использовали радиоперехваты СБУ, видеоролики очевидцев и выводы Международной следственной группы.

Катастрофа МН-17 Reuters

Сотрудники СМИ объявили о наличии новых доказательств причастности российского офицера Сергея Дубинского (псевдоним "Хмурый") к катастрофе малайзийского лайнера Boeing (рейс "МH-17").

"Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против малайзийского "Боинга" рейса MH17 летом 2014 года", - сообщают журналисты проекта "Донбасс.Реалии" ("Радио Свобода").

По их информации, благодаря радиоперехватам СБУ, видеороликам очевидцев и выводы Международной следственной группы удалось в точности воспроизвести маршрут российской зенитно-ракетной установки "Бук".

Все собранные видеодоказательства позволяют журналистам утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками группировки "ДНР" территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел.

Настоящие имя-фамилия человека, дающего указания о перевозке "Бука" (на радиоперехватах СБУ появляющего под позывным "Хмурый") - Сергей Дубинский. По словам руководителя общественной организации "Европространство" Олега Батурина, он бывший советский, а затем - российский кадровый военный - полковник ГРУ Генштаба Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофа рейса MH-17.