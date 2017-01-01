Катастрофа Ту-154 под Смоленском: В Польше назвали основную версию

Информацию обнародовали польские СМИ со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы.
Такое сообщение со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы Марту Пальонек опубликовал польский портал "RMF 24". Она отметила, что у взрыва было сразу несколько источников, а береза, о которую при падении ударился самолёт, "никак не повлияла на разрушение крыла".
"Ту-154", в котором Качиньский с супругой Марией и 86 членов делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту погибли.
По версии официальной Москвы, авиакатастрофа случилась после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика - немедленно идти на посадку. В официальной Варшаве эту версию не подтверждают.
Напомним, ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина заявил о том, что Россия скрывает факт теракта на борту самолета Качиньского