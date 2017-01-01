Катастрофа Ту-154 под Смоленском: В Польше назвали основную версию

Информацию обнародовали польские СМИ со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы.

Обломки самолета "Ту-154" Reuters

Левое крыло потерпевшего крушение под Смоленском лайнера "Ту-154" , на борту которого находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский и члены правительственной делегации, было разрушено из-за внутреннего взрыва.

Такое сообщение со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы Марту Пальонек опубликовал польский портал "RMF 24". Она отметила, что у взрыва было сразу несколько источников, а береза, о которую при падении ударился самолёт, "никак не повлияла на разрушение крыла".

"Ту-154", в котором Качиньский с супругой Марией и 86 членов делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту погибли.

По версии официальной Москвы, авиакатастрофа случилась после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика - немедленно идти на посадку. В официальной Варшаве эту версию не подтверждают.

Напомним, ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина заявил о том, что Россия скрывает факт теракта на борту самолета Качиньского