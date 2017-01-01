Католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Для католиков Рождество играет гораздо большее значение, чем Новый год.

Католики и протестанты празднуют Рождество Reuters

В понедельник, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из самых больших праздников в году — Рождество Христово

В более чем 145 странах мира — это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Стоит отметить, что у православного и католического Рождества одни корни, которые уходят в древнейшие дохристианские культуры. Поэтому многие рождественские обычаи у католиков также ничем не отличаются от традиций православных христиан. Хотя свои особенности у католического Рождества, все же, есть.

Для католиков Рождество играет гораздо большее значение, чем Новый год. За месяц до Рождества начинается Авента, время строгого поста и покаяния. Непосредственно подготовка к празднику начинается 20 декабря. До того момента, когда вечером 24 декабря на небе появляется первая звезда, возвещающая о рождении Иисуса, — период предпразднования.

С 24 декабря по 1 января — это непосредственно сам праздник Рождества Христова, так называемая "октава", состоящая из 8 дней. Каждый день праздника проходит по своим достаточно строгим правилам и посвящен памяти великомучеников и апостолов католической церкви.

Для истинных католиков Рождество Христово — это семейный праздник, который имеет сугубо религиозное значение. Как правило, в канун Рождества все члены семьи отправляются в католический храм на службу, а потом, в рождественский Сочельник, собираются за праздничным столом. Надо отметить, что рождественская трапеза у католиков состоит исключительно из постных и очень легких блюд, никаких излишеств на столах увидеть невозможно.