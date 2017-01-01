"Казаки" сорвали дружескую встречу. Волонтер рассказала о задержании в Москве украинской поэтессы

В одном из клубов злоумышленники вели себя агрессивно, отметила российская фотожурналистка.

В Москве Евгению Бильченко задерживали правоохранители facebook.com/yevzhik

В субботу вечером, 30 декабря, в столице России Москве в одном из клубов "казаки" сорвали дружескую встречу с украинской поэтессой Евгенией Бильченко, литератора задержали полицейские.

Позже автора отпустили, написала российская фотожурналистка и волонтер Виктория Ивлева на своей странице в Facebook.

"Только что в клубе ICON на Болотной набережной "казаками" была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. "Казаки", как обычно вели себя настолько агрессивно — ну а че, их же страна-то, им порядки и наводить — что пришлось вызывать полицию", — отметали активистка.

По ее словам, "полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление "казаков", вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить Женю по базе".

Напомним, в конце апреля СМИ писали, что в Москве сотрудники полиции по запросу Интерпола задержали бывшего народного депутата от ВО "Батьківщина" Александра Шепелева. Узнать больше об инциденте можно здесь.