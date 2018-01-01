"Кемерову вообще п*здец". Журналист прокомментировал отставку Тулеева с поста губернатора

Экс-глава региона был "тихим старичком", отметил Бабченко.

Аман Тулеев мог бы умереть на посту губернатора Кемеровской области, полагает журналист Скриншот видео с youtube.com

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что после отставки Амана Тулеева с должности губернатора Кемеровской области РФ и назначения "молодого, ретивого", региону "вообще п*здец".

Уже бывший глава области был "тихим старичком", написал автор на своей странице в Facebook.

"Тулеева-то зачем убрали. Помер бы тихий старичок на своем посту, недолго уж ему осталось то. А сейчас вместо него назначат молодого, ретивого. И Кемерову вообще п*здец", — отметил журналист.

Ранее Аман Тулеев заявил, что в связи с пожаром, произошедшим в Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке с поста губернатор Кемеровской области. Российский лидер уже принял ее и назначил врио главы региона Сергея Цивилева.