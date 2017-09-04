Кибервойна России против Запада может привести к человеческим жертвам — глава МИД Латвии

Преступные действия прокремлевских хакеров опасны тем, что они могут привести к гибели гражданского населения.

Reuters

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью The Daily Telegraph, сообщает Inopressa.

По его мнению, преступные действия прокремлевских хакеров опасны тем, что они могут привести к гибели гражданского населения и перерасти в военное противостояние.

Дипломат считает, что международное сообщество ошибается, когда называет совместные военные маневры России и Беларуси "оборонительными", ведь они по своей сути являются "наступательными".

"Есть вероятность, что они (учения Запад-2017 — ред.) шире, чем просто конвенционные военные учения. Мы не можем исключить инциденты и провокации, которые включают испытания нашей обороны в киберпространстве", — отметил политик.

Ринкевичс указывает и на скрытую глобализации кибервойны России против Запада, следствием которой могут стать человеческие жертвы.

"В какой-то момент погибнут люди. Если будут выведены из строя системы безопасности или если больницы будут оставлены без электроэнергии, я опасаюсь, что такая активность может спровоцировать вполне реальное наращивание военной мощи", — предупреждает министр.

Ринкевичс ожидает, что Россия в текущем месяце еще больше отточит свой кибер- и прочий "гибридный" потенциал с прицелом на возможный конфликт с Западом: российские и белорусские войска проведут с 14 по 20 сентября учения "Запад-2017".

"Мы не заблуждаемся насчет учений "Запад-2017", - отметил глава латвийского внешнеполитического ведомства. - Это не оборонительные учения - по своей природе это наступательные учения".

"Есть вероятность, что они шире, чем просто конвенциональные военные учения, - добавил Ринкевичс. - Мы не можем исключить инциденты и провокации, которые включают испытание нашей обороны в киберпространстве".

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой провокации во время российско-белорусских учений "Запад-2017"