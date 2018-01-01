Ким Чен Ын совершил первый заграничный визит как глава КНДР - СМИ

Северокорейский "рулевой" выехал за границу на личном бропоезде.

Ким Чен Ын "ИноСМИ"

Глава КНДР (Северной Кореи) Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай.

Как сообщает в понедельник, 26 марта, новостное агентство Bloomberg, данная поездка стала первой зарубежной поездкой для него с тех пор, как он возглавил КНДР − в 2011 году.

По предварительным данным, северокорейский лидер приехал в Китай на бронепоезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и Синыйджу (КНДР).

На данный момент неизвестно, на какой срок лидер КНДР приехал в Китай и с кем намерен провести официальные встречи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лидер КНДР намерен улучшить отношения с Южной Кореей.